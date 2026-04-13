Tinogasta: Jalil inaugurará una escuela y recorrerá el camino Chuquisaca-El Peñón

El gobernador Raúl Jalil encabezará este viernes y sábado una intensa agenda de trabajo en el departamento Tinogasta, con actividades centradas en infraestructura, educación y desarrollo regional.

La agenda del mandatario fue confirmada tras una reunión realizada en dependencias de Vialidad Provincial, donde también participaron el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo.

Según lo previsto, el viernes por la mañana el gobernador Jalil inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Técnica de Tinogasta, una obra clave para fortalecer la formación profesional del departamento. Por la tarde, ya en Fiambalá, recorrerá obras de asfaltado en ejecución y mantendrá reuniones para avanzar en el análisis del proyecto de bypass que busca mejorar la circulación en esa localidad.

La agenda continuará el sábado con una recorrida por una obra estratégica: la apertura de un nuevo camino que es ejecutado por Vialidad Provincial que unirá Chuquisaca con El Peñón. Este corredor es considerado clave para la integración regional, ya que permitirá una conexión directa entre Fiambalá y Antofagasta de la Sierra, potenciando tanto el desarrollo productivo como el crecimiento turístico en ambos departamentos.