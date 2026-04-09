La Capital extiende hasta el 30 de abril el Pago Anual de Tasas con importantes descuentos

La Municipalidad de la Capital extendió el plazo para el pago anual de la Tasa de Servicios Urbanos (Inmuebles) y de Cementerio. Los contribuyentes tendrán tiempo ahora hasta el próximo jueves 30 de abril de 2026 para regularizar su situación y acceder a los beneficios vigentes.

Con el objetivo de incentivar el cumplimiento y aliviar el bolsillo de los vecinos, se ofrecen las siguientes bonificaciones:

15% de descuento: Para quienes realicen el pago anual de las tasas 2026.

10% de descuento: Aplicable para la cancelación total de deudas acumuladas de años anteriores en todas las tasas municipales.

Para facilitar el trámite sin necesidad de traslados, quienes abonen a través del portal oficial de Rentas podrán hacerlo en 6 cuotas sin interés con tarjetas Nativa, Visa y MasterCard de entidades bancarias seleccionadas.

Se recuerda que el cumplimiento de estas obligaciones permite al municipio continuar mejorando los servicios públicos y el mantenimiento de la infraestructura urbana de la ciudad.