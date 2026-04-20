Provincia y municipio avanzan en el reordenamiento de la oferta turística en la Capital

En el marco del proyecto de ordenanza para fortalecer la cadena de valor turística, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, mantuvieron un encuentro de trabajo. El objetivo fue coordinar competencias, armonizar criterios y delinear acciones conjuntas que mejoren la competitividad y calidad del destino.

Durante la reunión, el equipo capitalino presentó los avances del plan de reordenamiento de la oferta, mientras que los representantes provinciales aportaron su experiencia en gestión de calidad y desarrollo de productos. Se abordaron temas clave como la delimitación de competencias, los procedimientos de identificación de prestadores y la simplificación administrativa.

“El Ministerio de Turismo está comprometido con el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Este proyecto municipal es un ejemplo de gestión planificada, y desde la Provincia vamos a acompañar este proceso de formalización con todas las herramientas a nuestro alcance”, expresó Evangelina Quarin.

Ambos equipos coincidieron en que la Capital atraviesa un ciclo de vida de destino en consolidación, lo que hace prioritario establecer una nómina actualizada de servicios. “Trabajamos bajo los principios de complementariedad y cooperación, respetando la naturaleza de la norma que busca ordenar y potenciar la oferta de servicios en la capital catamarqueña”, señaló Jorge Cejas, responsable del Observatorio Turístico Municipal.

Contexto y compromisos mutuos