lunes, abril 20, 2026
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Macabro: hallaron un cadáver en el canal de la muerte en Valle Viejo

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By Datamarca4

Un macabro hallazgo se produjo anoche, pasada las 23 horas en el denominado “canal de la muerte”, en inmediaciones del barrio Los Plateados.

Las primeras informaciones indican que personal de la Dirección de Riego habría sido alertado por el desborde del canal y al concurrir a efectuar tareas de despeje encontraron el cadáver de un hombre.

Tras tomar conocimiento, efectivos policiales y peritos se constituyeron en el lugar para efectuar la labor pertinente.

Fuentes policiales indicaron que se trata de un hombre mayor de edad y que no estaría maniatado ni amordazado, como trascendió primeramente.

Las mismas fuentes señalaron que el cuerpo no presentaría signos de violencia y que aún no fue identificado.

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