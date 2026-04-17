Saadi entregó más de 200 certificados de la Universidad de Cambridge a alumnos y docentes municipales

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó la entrega de certificaciones internacionales de la Universidad de Cambridge a estudiantes y docentes del Sistema Educativo Municipal (SEM).

Por tercer año consecutivo, la familia educativa del municipio validó sus conocimientos bajo estándares globales. Cabe destacar que, los alumnos de nivel primario alcanzaron un sobresaliente 85% de calificaciones máximas, mientras que el secundario innovó con exámenes 100% digitales.

En esta cohorte, 120 alumnos de 6° grado del nivel primario recibieron sus diplomas “Pre A1 Starters”, con un dato que llena de orgullo a la comunidad: casi la totalidad de los niños superó el 85% de la calificación máxima.

Asimismo, 70 jóvenes del nivel secundario marcaron un hito en innovación al certificar el “Cambridge English Skills Test”, una evaluación íntegramente digital realizada en el Nodo Tecnológico que posiciona a Catamarca a la vanguardia de los nuevos formatos educativos globales.

La excelencia no se limitó solo a los alumnos: 15 docentes del SEM acreditaron sus conocimientos teóricos y metodológicos a través del “Teaching Knowledge Test” (TKT), validando su capacidad pedagógica bajo normas internacionales.

Durante el acto, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco, anunció que el próximo gran desafío para el ciclo lectivo 2026 es la incorporación del nivel inicial, completando así la trayectoria escolar obligatoria bajo el Programa de Inglés. “El idioma es estratégico para nuestro sistema y un sueño que concretamos año a año”, destacó.

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi enfatizó el valor de la educación pública de calidad: “Me llena de orgullo celebrar este esfuerzo porque el inglés no es una materia obligatoria, son ganas de aprender. Un alumno de nuestra escuela municipal hoy puede comunicarse en cualquier parte del mundo con esta certificación”.

Además, Saadi remarcó que estas herramientas son clave para la equidad social: “No puede ser que solo quien va a un colegio privado tenga estas posibilidades. El conocimiento es lo único que iguala. Como gobernante, de lo que nunca me voy a arrepentir es de haber sembrado esta semilla educativa en nuestros niños”, concluyó.

Participaron de la ceremonia la representante de la Academia Argüello, Eugenia Obrist; el director de Educación, Néstor Toledo; la administradora de Planeamiento e Innovación Educativa, Patricia Lobo; junto a equipos directivos, docentes y las familias de los alumnos distinguidos.

El acto, que incluyó una puesta artística inspirada en “Alicia en el País de las Maravillas” a cargo de la Escuela N°2, es un compromiso del jefe comunal que impulsó al Programa Municipal de Inglés (PMI) como una política de Estado pionera en la región.