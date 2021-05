En el día de hoy Felipe Solá comunicó que India no cumplirá con el envío de 580 mil vacunas contra el coronavirus fabricadas por Covishield al que se había comprometido informalmente meses atrás en diálogo con autoridades argentinas. “India tuvo un crecimiento espectacular de los contagios y retuvo todas las vacunas producidas. El embajador vino a explicarme eso. Me dijo que tienen un stock impresionante, pero que lo necesitan para darle un fuerte impulso a la campaña de vacunación local”, dijo en diálogo con El Destape radio. La desición de discontinuar las dosis provistas por este país, generan un interrogante para quiene recibieron esta vacuna y aguardan a su segunda dosis para completar el esquema de vacunación. ¿Es posible reemplazar la segunda dosis por otra vacuna? ¿Qué dicen los especialistas? Este interrogante lo responde el médico Lautaro de Vedia quién afirma: “La vacuna que viene de India es la Covishield, que es la misma fabricada por AstraZeneca. Es otra marca, pero la tecnología es la misma. No tendría que haber inconvenientes en aplicar la segunda dosis”. Asimismo el médico y jefe del Servicio de Infectología Infantil, Enrique Casanueva, coincidió: “No conozco ningún trabajo publicado de intercambiabilidad, pero si uno se basa en otras vacunas como las de hepatitis, teóricamente podría funcionar, especialmente con vacunas con plataformas similares”, aseguró. Ahora bien el problema subsite ya que AstraZeneca también ha mostrado dificultades en cumplir con sus compromisos con el gobierno argentino. De hecho, el laboratorio emitió recientemente un comunicado para responder al malestar de algunas autoridades. Los especialistas remarcan que Covishield puede ser compatible Astrazeneca pero no así con Sputnik o Pfizer o cualquier otro laboratorio para completar el esquema de vacunación de las inoculaciones provenientes de India porque utilizan distintas tecnologías. “No hay estudios que lo avalen; sería peligroso o no eficaz. No tiene aval científico. Las vacunas están formuladas en diferentes plataformas. No lo recomiendo”, planteó De Vedia. Las dosis de la vacuna Covishield fueron aplicadas a fines de febrero por lo que deberían volver a ser convocadas aquellas personas que obtuvieron la primer dosis antes de que termine mayo de acuerdo al esquema de diferimiento aprobado por el Comité Federal de Salud. No obstante, en el día de ayer, Carla Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini se reunieron con representantes de AstraZeneca Argentina para solicitarles información urgente sobre cómo avanzan la producción y el control de calidad del fármaco producido entre la Argentina, México y Estados Unidos, como así también detalles en cuanto al cronograma de entrega estimado.