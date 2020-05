El intendente capitalino, Gustavo Saadi, confirmó la decisión municipal de incrementar la alícuota de tasas municipales a grandes contribuyentes como entidades bancarias e hipermercados, al tiempo que exceptuará de otros compromisos a quienes más afectados resultan con la pandemia, en una medida que apunta a equilibrar la situación.

“Esta semana va a estar ingresando un proyecto con excepciones tributarias. Nos venimos reuniendo con representantes de distintos sectores económicos de la sociedad civil, nos estuvimos reuniendo con la gente del sector turístico, agencias de viaje, hoteles, bares, también algunos sectores culturales que están siendo muy golpeados por esta pandemia. Algunos rubros que se dedican a la parte deportiva como gimnasios, y otros de la economía social: antes del jueves vamos a estar presentando un proyecto de ordenanza para exceptuarlos de algunas tasas y estamos viendo el tiempo y también la inclusión de otros rubros”, explicó el jefe comunal.

Saadi señaló que “lo pensamos para sectores que no están trabajando actualmente y para los que están muy golpeados. Los hoteles están realmente complicados, muchos bares también. Hay un estudio y vamos a definir rubro por rubro, para apoyar a los que no pudieron acceder a las ayudas de Nación, para patronales y monotributistas. Nosotros queremos llegar a aquellos rubros que no son alcanzados por esas medidas”.

“Es tremenda la caída de la coparticipación nacional, ya ronda cerca del 60 por ciento, y también cayó la recaudación provincial y municipal. Por eso se aumentaron las alícuotas de tasas para grandes contribuyentes como bancos e hipermercados, espacios en los que trabajamos mucho, por ejemplo, con la limpieza y los operativos en las entidades bancarias para facilitar los pagos. Entendemos que deberán hacer un esfuerzo aquellos grandes sectores a los que les fue mejor en la pandemia, para colaborar con quienes no les fue bien”, indicó.

El intendente subrayó que “estas medidas han sido tomadas en conjunto con los concejales de la oposición como Simón Hernández que presentó una propuesta, también el bloque que preside el concejal Fernando Navarro, y también los concejales del oficialismo. Quiero destacarlo porque trabajamos juntos en estas medidas”, al tiempo que recordó que “no es muy fuerte la presión tributaria que ejerce la Capital, es el municipio que menos tasas cobra a sus vecinos en todo el país y esa es la línea nuestra, por eso tratamos de compensar”.

En el campo económico, Saadi reconoció que “veo una situación muy compleja y difícil, el gobernador nos está ayudando a los municipios para cumplir las obligaciones que hemos contraído”, y ratificó que “sin perjuicio de las medidas tributarias, estamos trabajando también en medidas financieras que complementen ayudas que está dando el Gobierno nacional, eso lo estamos haciendo a través de la Caja de Crédito. Ya exceptuamos y prorrogamos las cuotas de aquellos créditos que habían sacado numerosos emprendedores a través de la Caja de Crédito, y ahora lo vamos a hacer extensivo a este tipo de actividades; siempre complementando las ayudas que está haciendo el Gobierno nacional, para no superponernos”.

“También estamos haciendo capacitaciones laborales junto con la Gerencia de Empleo de la Nación, hay un equipo económico trabajando para tratar de ayudar y colaborar, de no dejar solos a estos sectores que realmente están siendo muy golpeados por esta pandemia. Ni el peor de los escenarios nos imaginamos que íbamos a tener una caída del 60 por ciento en la recaudación, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para pagar sueldos y aguinaldos porque es un derecho adquirido de los trabajadores y en eso trabajamos todos los días y es una prioridad para el municipio de la Capital. Quiero llevar tranquilidad a los vecinos porque nuestro objetivo es que puedan cobrar todo en tiempo y forma”, sostuvo el intendente.

En otro orden, expresó que “esta pandemia aceleró muchos procesos, por ejemplo la modernización del Estado, donde trabajamos contrarreloj, y ya hemos informatizado el Juzgado de Faltas, el Corralón Municipal, Rentas y vamos ahora por el expediente digital”, al observar un aspecto positivo del panorama actual.

Sobre el aislamiento y los últimos cambios, Gustavo Saadi precisó que “nosotros venimos trabajando de manera coordinada con el COE provincial: el único organismo autorizado para habilitar actividades es el COE. Nosotros venimos recibiendo los protocolos de diversas actividades, nos reunimos, conversamos, y a partir de ahí remitimos al COE, que es en definitiva el que habilita o no habilita. Y tiene que ser un trabajo conjunto entre Provincia y municipio, porque a nosotros nos puede parecer que hay que exceptuar estas actividades, pero el COE es el que maneja la Policía de la Provincia, y si no autoriza el COE y autorizamos nosotros entramos en problema de competencia”.

“En el municipio entendemos que estamos entrando que se denomina la cuarentena inteligente, y significa que la responsabilidad recae sobre absolutamente todos los ciudadanos. Que aquel ciudadano que tiene la necesidad de salir tiene que cumplir con absolutamente todos los protocolos necesarios, y el Estado también tiene que actuar inteligentemente yendo al control de aquellas actividades donde puede haber mayor riesgo.

Digo esto porque la Policía, que está haciendo un gran trabajo junto con todo el personal de Salud, no puede estar en la calle pidiendo el distanciamiento, que se use barbijo. La Policía controla el tema fronterizo, controla a las personas que ingresaron a la Provincia y tienen que cumplir con el plazo de cuarentena, tiene que hacerse cargo de la Seguridad; entonces debemos ser todos absolutamente responsables. Y desde el municipio vamos a formar un comité de seguimiento de protocolos junto con cada una de las asociaciones o representantes gremiales de las actividades que han sido exceptuadas, para que el control sea de todos. Vamos a hacer una campaña fuerte de prevención, de volver a explicarle a gente que el virus no se fue, seguimos en esta situación compleja si bien la Provincia todavía no ha registrado casos, debemos cuidarnos entre todos y ser inteligentes: usar el barbijo, tomar el distanciamiento, llevar a cabo las medidas de higiene; entre todos debemos cuidarnos, la sociedad tiene que tomar conciencia de que es una situación muy difícil, y de a poco estanos tratando de salir, de retomar las actividades y entendemos la situación de muchos sectores que no están pudiendo trabajar, por eso debemos colaborar y ser inteligentes”, añadió.

Finalmente dijo que “también debemos ser inteligentes desde el Estado, nosotros en la parte de Inspección hemos pedido que se verifique el cumplimiento de las normas en comercios, y si no se cumple que se otorgue un plazo de 72 horas en lugar de ir a clausurar directamente, porque entendemos también la situación de los comercios. Si aun así no se cumple tendremos que endurecer las medidas, pero yo le pido a la sociedad que seamos solidarios, responsables y que actuemos cuidándonos entre todos, es la única forma en que vamos a salir de esta situación”.