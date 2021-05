El operador judicial del macrismo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón aseguró que se quedará en Punta del Este, Uruguay, y no regresará a la Argentina para cumplir con la indagatoria prevista para el 17 de junio, en la causa en la que se investiga la persecución al Grupo Indalo. Es decisión de no regresar a la Argentina lo convierte en el primer funcionario del macrismo prófugo de la justicia.

Rodríguez Simón viajó a Uruguay antes del 28 de marzo, cuando la jueza María Servini le prohibió la salida del país, en el marco de la causa en la que se investiga una asociación ilícita que habría hostigado y perseguido a los accionistas del Grupo indalo. En declaraciones a LN+, el propio Rodríguez Simón confirmó su decisión de no regresar a la Argentina y avisó que pedirá refugio político en Uruguay. “Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al cual no puedo volver”, afirmó. El 30 de marzo, el abogado de Rodríguez Simón presentó un escrito en donde le comunicó a la jueza que estaba en Uruguay y que volvería a la Argentina recién el 15 de mayo. Además, pidió en el mismo escrito la nulidad de su declaración indagatoria que inicialmente estaba prevista para el 23 de mayo. Rodríguez Simón fue citado a indagatoria para mayo, pero ante riesgos concretos, los abogados Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, que representan al querellante Fabián de Sousa, pidieron la cautelar para que se prohíba la salida del país. El 13 de mayo, la jueza María Servini postergó las indagatorias de Alberto Abad, el extitular de la AFIP del gobierno de Cambiemos quien deberá prestar declaración indagatoria el 9 de junio próximo, mientras que el 17 de junio será interrogado, también como imputado, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los principales operadores judiciales del macrismo.