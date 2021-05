El prófugo macrista está citado a indagatoria en la causa “Macri Mauricio sobre asociación ilícita” encargada de perseguir y desapoderar de activos a los accionistas del Grupo Indalo. Uruguay debe cumplir con el Tratado de Extradición.

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó oficialmente el pedido de detención y extradición del primer prófugo macrista, Pepín Rodríguez Simón, con el objetivo de ser indagado en la causa donde está acusado de integrar una asociación ilícita y que instruye la doctora María Servini desde 2019. E El documento remitido por medio de la embajada argentina en Montevideo dice “que en el marco de la CCC número 16.850/2019, caratulada ‘Macri Mauricio y otros s/ Asociación ilícita’….mediante el auto que se adjunta en copias certificadas en el anexo I con que se acompaña el presente SOLICITAR LA INMEDIATA DETENCIÓN PREVENTIVA Y EXTRADICIÓN DE FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN a fin de recibirle declaración indagatoria”. El exhorto está dirigido a la “autoridad judicial que por razones de competencia, jurisdicción y turno corresponda de la República Oriental del Uruguay. A esta información que tomó estado público en las últimas horas, también se supo que el viernes fue enviado el exhorto para que se lo localice y se le prohíba la salida del vecino país. Pepín, prófugo macrista Rodríguez Simón, que fue declarado en rebeldía por la jueza María Servini, había presentado una segunda acción de habeas corpus ante la justicia uruguaya para advertir que está en peligro su libertad pero el sábado le fue rechazado. Y la división Interpol encargada de emitir las alertas rojas esperaba el oficio de Servini con los fundamentos para proceder en la detención. Y viene a completar los trámites oficiales a través de la Cancillería. El fiscal Guillermo Marijuan había solicitado el pedido de captura internacional, que la jueza dio curso mientras Pepín intentaba gestionar un pedido de refugiado en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La magistrada adelantó la semana pasada en su resolución que, una vez concretada la localización del imputado, se iba a solicitar “la correspondiente cooperación judicial internacional (Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay Ley n° 25.304)”, para lograr que “Pepín” sea trasladado a la Argentina. Todo esto luego que el propio fugado avisó que no iba a ponerse a derecho. “Pepín” Rodríguez Simón está en Uruguay desde el 8 de diciembre y el lunes anterior anunció vía un comunicado que no piensa regresar al país porque se considera un “perseguido” y teme que de hacerlo queden en riesgo su libertad y su seguridad personal. Con esas declaraciones, Rodríguez Simón desdijo lo que él mismo le había manifestado a la jueza de la causa que lo tiene como imputado cuando, a través de su abogado, había presentado un escrito con una copia de un pasaje de Buquebús para volver al país el 15 de mayo, fecha en la que finalmente no regresó. “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021, a través de la presentación que anteriormente se referenciara”, sostuvo la jueza.

fuente: minuto1