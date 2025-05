Alertan por nueva cepa de COVID-19 en Asia y otras regiones

El aumento de casos ya representa más del diez por ciento a nivel mundial, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que advierte sobre el crecimiento sostenido de una nueva variante de COVID-19 identificada como NB.1.8.1. Esta cepa, detectada por primera vez en China en enero de 2025, está detrás del aumento de casos reportados en regiones como el Mediterráneo oriental, el Sudeste Asiático y el Pacífico occidental. Según la OMS, ya representa el 10,7% de las muestras secuenciadas a nivel mundial, frente al 2,5% que alcanzaba un mes atrás. En Estados Unidos, los controles sanitarios en aeropuertos ya detectaron la presencia de esta variante en viajeros que arribaron desde Asia a estados como California, Virginia y Nueva York. A pesar de su rápida propagación, la OMS indicó que el riesgo para la salud pública global es actualmente bajo y mantiene a NB.1.8.1 en la categoría de “variante bajo monitoreo”. Por ahora, no hay evidencia de que cause cuadros más severos en comparación con variantes anteriores. Especialistas como la doctora Amy Edwards, de la Universidad Case Western Reserve, señalaron que esta cepa presenta una mayor afinidad por las células humanas, lo que podría explicar su capacidad de transmisión. Sin embargo, advirtieron que los datos disponibles aún son incipientes y no permiten concluir que la enfermedad sea más grave. En paralelo, la comunidad científica remarca la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y mantener la cooperación internacional. En medio de este escenario, el secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., anunció que ya no se recomienda la vacunación contra COVID-19 para niños sanos ni mujeres embarazadas, una decisión que generó polémica entre expertos en salud pública. La OMS, por su parte, reiteró que las vacunas actuales continúan siendo efectivas contra esta nueva variante y que seguirá monitoreando de cerca su evolución en todo el mundo. Fuente / El Liberal