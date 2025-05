Piden que se extienda a 12 años de prisión la condena a Cristina

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema de Justicia que condene a la abogada y expresidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la causa relacionada con la obra pública en Santa Cruz. Según el dictamen, Casal respaldó la apelación presentada por el fiscal general Mario Alberto Villar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Así, pide aumentar la condena de 6 a 12 años y revocar las absoluciones que habían beneficiado a la exvicepresidenta en instancias anteriores. Con esta presentación, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quedaron en condiciones de analizar y decidir sobre el caso. La atención está puesta en cuándo se emitirá el fallo, ya que el pedido incluye también una inhabilitación perpetua para que Cristina Kirchner no pueda ocupar cargos públicos en el futuro. El máximo tribunal deberá evaluar tanto la postura de la Fiscalía como el pedido de la defensa de líder opositora, que solicitó su absolución. Lo mismo pidió la defensa del resto de los condenados, entre quienes se encuentran el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. En un documento de 13 páginas, el procurador general de la Nación interino respaldó la apelación presentada por el fiscal Mario Alberto Villar. Casal señaló que, según el fiscal, no existe justificación para usar “artificios legales” cuando se trata de la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública dentro de un claro esquema de corrupción. Casal explicó que la existencia de un solo plan no impide que se configure el delito de asociación ilícita, ya que este delito no depende de la ejecución concreta de actos. Además, destacó que la Cámara de Casación no resp