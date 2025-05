Hoy comienza el 113 Campeonato Argentino de Ruta Elite

El Campeonato Argentino de Ruta Elite, Sub 23, Damas y Ciclismo Adaptado, comienza a disputarse hoy en nuestra Ciudad de Recreo, provincia de Catamarca. Se desarrollará durante los días jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de mayo, en el marco de la celebración de los 150° Aniversario de Recreo. PROGRAMA JUEVES 15 DE MAYO 2025 – TURNO TARDE 16:00 a 18:00 Hs: RETIRO DE DORSALES Y ACREDITACIONES – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE RECREO (Bv. NÉSTOR KIRCHNER AL 500 ENTRE RIVADAVIA Y SARMIENTO) 19:00 Hs: PRESENTACIÓN DEL CAMPEONATO – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE RECREO (Bv. NÉSTOR KIRCHNER AL 500 ENTRE RIVADAVIA Y SARMIENTO) 20:30 Hs: CONGRESILLO TÉCNICO – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE RECREO VIERNES 16 DE MAYO 2025 TURNO MAÑANA CRI CICLISMO ADAPTADO 8:30 hs: Concentración ARCO ACCESO RUTA PROV. 20

9:30 hs: CRI – Ciclismo Adaptado – Todas las categorías

Categoría T – 5 km.

Categoría C – 14 km.

Categoría B – 14 km.

Categoría H – 14 km.

Ceremonia de premiación: Ciclismo Adaptado TURNO TARDE – CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 12:00 hs: Concentración ARCO ACCESO RUTA PROV. 20

13:00 hs: CRI Varones Elite – 40km.

15:00 hs: CRI Varones Sub-23 – 30km.

16:30 hs: CRI Damas Elite – 20Km.

Ceremonia de premiación: Damas Elite, Varones Sub 23 y Varones Elite. SÁBADO 17 DE MAYO 2025 TURNO MAÑANA PRUEBAS EN LÍNEA

8:30 hs: Concentración ARCO ACCESO RUTA PROV. 20

9:30 hs: Ciclismo Adaptado Damas y Varones

Categoría T – 14 km.

Categoría C – 40 km.

Categoría B – 50 km.

Categoría H – 28 km.

La ceremonia de premiación se realizará al finalizar las pruebas de Ciclismo Adaptado Damas y Varones. TURNO TARDE PRUEBAS EN LÍNEA – DAMAS ELITE 13:30 hs: Concentración – ARCO ACCESO RUTA PROV. 20

14:30 hs: Prueba en línea Damas Elite – 110 km.

Ceremonia de premiación al finalizar la prueba. DOMINGO 18 DE MAYO 2025 TURNO MAÑANA

PRUEBAS EN LÍNEA – VARONES SUB 23 8:00 hs: Concentración – ARCO ACCESO RUTA PROV. 20

8:30 hs: Prueba en línea Varones Sub 23 – 136 Km.

Ceremonia de premiación al finalizar la prueba. 12:30 Concentración – LA GUARDIA

13:00 hs: Prueba en Línea Varones Elite – 186 Km.

Ceremonia de premiación al finalizar la prueba. Invita: Municipalidad de Recreo Intendente Luis Polti.