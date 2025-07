El Intendente de Recreo Luis “Lula” Polti volvió a cruzarse con la conducción provincial del PJ, en este caso, apuntó contra el diputado Juan Denett en sus redes sociales con duros calificativos.

Sin nombrarlo, el jefe comunal dejó trascender entre sus allegados el enojo que tiene con el joven legislador, hijo del actual fiscal de Estado, ex presidente de la JP que termina su mandato en diciembre,y que sería uno de los armadores políticos del oficialismo.

“Buen día. A ver si lo hacemos entender al Señor Calienta Sillas, ese que con el mate con el escudo peronista se enojó porque pedimos gente nueva en la Cámara (de Diputados), y que se repartan los cargos en el Interior de nuestra provincia.

Y.… sí, dolido armó un escándalo digno de un mamarracho qué quiere vivir a costillas del Pueblo. Te enojaste, hiciste un Decreto donde no se puede comprar, por ejemplo, más bolsones para la gente, no se puede comprar frazadas, no se puede comprar zapatillas, no se puede comprar alimentos para los comedores, no se puede asistir a Personas con problemas de prótesis, no se puede dar un servicio digno de sepelio a quien lo necesita; eso y tantas cosas más que prohibiste.

Te paso fotos de algunas cosas que hacemos todos los meses, y sé que te duele ver un Municipio en pie y trabajando; te duele porque no nos arrodillamos a pedir.

Vamos y compramos con fondos propios y vos venís a poner en tela de juicio, vos calienta sillas, vos que lo único que haces es darte vacaciones por el mundo mientras tu pueblo se arrodilla ante un Gobierno Nacional.

Sos un hipócrita, sólo pensás en tu cargo nada más, pituco de ropa cara, traidor a las causas de Perón y Eva Perón.

Un abrazo grande, te queda poco -advirtió-, y con el voto popular te vamos a sacar.

Quisiste castigar a un Intendente y no te diste cuenta el mal que le hiciste a un Pueblo.

Voy a seguir haciendo lo que hago, vos ni nadie me va a decir que hacer. No voy cerrar comedores y voy a seguir entregando lo que hago todos los meses.

Un abrazo grande. Luis Lula Polti – LAP EL 22″, posteó enigmático el intendente recreíno.