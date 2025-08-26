ANSES: calendario de pagos para hoy martes 26 de agosto

Conocé quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de agosto 2025, y se destaca el cobro de los jubilados, pensionados y asignaciones familiares.
ANSES sigue este martes 26 con le pago que les brinda a los beneficiarios de las principales prestaciones que son los pagos de las jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones como las de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y de Familiares de Pensiones No Contributivas.
Este mes, mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los haberes de los jubilados y pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, tienen un aumento del 1,62%, incremento que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (la inflación de junio).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de agosto 2025, quiénes cobran según la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
Fechas de pago de ANSES en agosto:
Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 26 de agosto de 2025
Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 27 de agosto de 2025
Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 28 de agosto de 2025
Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025
Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025
Fechas de pago del Desempleo Plan 1 (mes a cobrar agosto)
Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 26 de agosto de 2025
Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 27 de agosto de 2025
Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 28 de agosto de 2025