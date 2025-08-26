Tenis: Manu La Serna ganó en su debut en Trelew

El catamarqueño se quedó con la victoria ante el norteamericano Schachter, en la 1ra Ronda del M25 que se disputa en Chubut El joven de Catamarca: Manu La Serna (número 554° del Ránking Mundial), venció este lunes, por 6-4 y 6-4, al jugador de Estados Unidos: Noah Schachter (759° del escalafón), en el duelo válido por la ronda inicial del cuadro principal del M25 de Trelew (Chubut). El evento se desarrolla sobre cancha cubierta y en un superficia de cemento, y significa para La Serna, la vuelta a la actividad después de 60 días, luego de aquella qualy jugada en Lima (Perú), a fines de Junio. Manu consiguió un quiebre en cada set, y aprovechó el primer match que tuvo a favor, para cerrar una buena victoria, en en el comienzo del torneo que tiene sede en el Trelew Tennis Club, y que reparte 30.000 dólares en premios. En 8vos, el rival de La Serna, 7mo preclasificado, saldrá del cruce que tendrán dos players que vienen de la clasificación: Hernando Isnardi (Paraguay) y Joao Scramin do Lago (Brasil). El catamarqueño, que estuvo de visita por su tierra hace dos semanas atrás, también jugará el dobles, al lado de Mateo Del Pino (salen 3ros en la siembra), y con un debut en 8vos, ante los también argentinos Benjamín Chela y Agustín Libre.