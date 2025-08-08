Cordero se perfila como el elegido del PJ para el Senado en Paclín.

Con miras a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el Frente “Fuerza Patria” continúa fortaleciendo su armado político en la provincia. Ayer, el Frente Renovador oficializó su adhesión al espacio que lidera el Partido Justicialista, en una clara señal de unidad y consolidación del trabajo militante en torno a un proyecto común.

El acto de firma del acuerdo se realizó por la tarde y contó con la presencia de referentes clave del massismo catamarqueño, entre ellos el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, y el presidente del Frente Renovador, Marcelo Cordero, junto a otros dirigentes provinciales.

Según trascendió de fuentes partidarias, esta alianza no solo implica un respaldo político al proyecto provincial del PJ, sino que también comienza a definir las principales candidaturas. En ese sentido, se supo que Marcelo Cordero sería el elegido para encabezar la lista como candidato a senador por el departamento Paclín.

Cordero aparece bien posicionado en los sondeos internos y cuenta con fuerte respaldo militante. Su eventual postulación buscaría capitalizar el desgaste de la actual senadora Virginia del Arco, cuya gestión habría perdido apoyo político y territorial en el último tiempo.

La incorporación del Frente Renovador refuerza la estrategia del oficialismo provincial de construir un frente amplio y competitivo, apostando a la cohesión partidaria de cara a los comicios.