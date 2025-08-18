Catamarca en el Travel Sale 2025

Desde el lunes 25 al domingo 31 de agosto, Catamarca participa del Travel Sale 2025 Argentina, con agencias locales que ofrecerán paquetes y destinos turísticos de venta online con descuentos, cuotas sin interés y bonificaciones en productos seleccionados. Durante una semana las agencias inscriptas publican en el sitio travelsale.com.ar sus ofertas potenciando de esta manera, la promoción a través de todos sus canales de venta propios (página web, redes sociales, e-mail marketing, puntos de venta y teléfono), mostrando las mejores oportunidades para viajar. Las agencias de turismo receptivo de Catamarca participarán con descuentos de 10% y 20% pagando en efectivo/ transferencia, la posibilidad de comprar en 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas de bancos, y promociones 4×3 en excursiones y 3×2 en actividades de montaña. Al igual que en la edición 2024, el Gobierno Provincial bonificó la participación de las agencias locales en la plataforma de ventas online como forma de traccionar la demanda. Catamarca se promocionará en Destino Norte con la oferta de las siguientes agencias: Don Polo Viajes, Los Puestos, Jumeal Viajes, Yokavil Viajes, Junsay Adventure, Caminos del Pasado, Catamarca Aventura Viajes y Turismo, Norali Aventura, Huayra Mosoq, y Khullay Viajes. Este evento anual, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), apunta a la transformación e integración digital de las Agencias de Viajes del país, para impulsar sus ventas y ofrecer las mejores oportunidades para que los argentinos viajen por Argentina y por el mundo. Las promociones para viajar por Catamarca se podrán comprar del 25 al 31 de agosto en https://travelsale.com.ar/