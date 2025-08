Javier Milei asegura: “En 2027 voy a ser reelecto”

El presidente Javier Milei también habló de su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, y reiteró la frase que utiliza para hablar sobre el tema: “Roma no paga traidores”, ratificó.

Javier Milei confirmó que, luego de la interna desatada por el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, en el Gobierno existe un “Triángulo de Hierro político” que lleva adelante la gestión junto al resto de los ministerios. Así, ratificó que Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se sumó al círculo de confianza que ya integraban Karina Milei y Santiago Caputo.

“Trabajo de manera hiperactiva con 6 de los 8 ministerios. Está dividido de otra manera el funcionamiento del Gobierno. Hay un Triángulo de Hierro político ahora: Santiago Caputo como estratega, mi hermana como armadora y Francos como la política de vincular con el resto de la política. Solamente suben cosas que necesitan el dedo mío. Yo estoy avocado 100% a la gestión”, explicó el Presidente.

Luego, continuó: “Eso tiene largo plazo y coyuntura. El largo plazo, que tiene que ver con las reformas que vienen, y que es toda la batería de cosas que aparecen a partir del 11 de diciembre, tiene 3 elementos centrales: uno que son los rendimientos crecientes, que es toda la cuestión de desregulación, que lo hace Sturzenegger. Ahí juega un rol fundamental el Capital Humano, de Pettovello. El otro elemento fundamental son las relaciones exteriores y ahí está Werthein”.

Y remató: “Hay una interacción que tiene que ver con la segunda parte de este mandato. En el 2027 voy a ser reelecto. Estoy hablando de la secuencia de reformas que van del 25 al 27. También tenés que llegar a octubre. Eso se pelea en la coyuntura, que es Toto (Luis Caputo) en Economía y Patricia (Bullrich) en Seguridad”.

En ese sentido, el mandatario se refirió por primera vez al vínculo que une al estratega con la secretaría general de la presidencia tras el armado electoral para los comicios bonaerenses y las tensiones que se sumaron dentro del Ejecutivo. Infobae publió este miércoles que la hermana del presidente recibió en su despacho del primer piso de la Casa Rosada al propio Caputo, Pareja, José Luis Espert y Eduardo “Lule” Menem.

Se hizo en privado y en un clima de hermetismo, con el objetivo de empezar a mostrar seriedad y confianza de cara a los comicios dentro de la Rosada. La presencia de Espert responde a la necesidad de generar un puente entre la elección que se aproxima, local, de cargos para la Legislatura y el Senado de PBA y los Concejos Deliberantes (en septiembre); y la nacional para reemplazar bancas en el Congreso Nacional (en octubre).

Las tensiones aún están latentes, a pesar de que Caputo y “Lule” Menem limaron asperezas durante los últimos siete días y especialmente ayer en la mesa política de los martes a la cual Caputo, como publicó Infobae, volvió a sumarse.

Lule, alfil karinista que hasta ahora estaba volcado al armado en el interior, empezó a involucrarse más en la política bonaerense. Se “amigó” con el asesor de Milei a pedido de Karina. Antes había intercedido Milei, con un pedido frenar con los roces internos.

Por otro lado, Milei se refirió a la suba del dólar que se dio durante este martes y estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Allí, sostuvo: “Sabíamos que siendo año electoral, tal como venía la economía, con los salarios reales volando y bajando la pobreza. La economía se está expandiendo entre el 5 y 7. Era obvio que iban a venir a hacer daño. Nosotros nos preparamos para que hagan daño. Iban a buscar romper, porque es lo único que tienen”.

Con respecto a este tema, Caputo, al ser consultado por Fantino sobre por qué no se podrían generar corridas cambiarias como sucedió durante la gestión de Mauricio Macri, planteó que “los fundamentos económicos son los que prevalecen”. “El peronismo es muy malo gobernando, pero es muy bueno desestabilizando, cuando no están, meten mano”, explicó, pero destacó que las bases del programa económico “son sólidas”.

“Siempre buscan algún tema para intentar desestabilizar”, reiteró el ministro de Economía. De esta manera, explicó que para que se den estas situaciones deben darse tres situaciones: “Que haya déficit de cuenta corriente, que no hay, hay 1,8 en este momento. El segundo es que ese déficit, tradicionalmente, en la mayoría de las crisis, financia déficit fiscal amplio. Ahora, tenemos superávit. La tercera característica es que en todos los casos en los que se dieron estas crisis tenés un tipo de cambio fijo, ahora está flotando”.

Toda esta explicación fue celebrada por el presidente Javier Milei. “Flota, el tipo de cambio, flota”, acotó el mandatario.

Estabilidad cambiaria en el año electoral

Milei, por su parte, reveló: “Nosotros sabíamos que los ‘kukas’ iban a hacer esto, entonces dijimos vamos a reforzar la política monetaria. Nosotros entramos al año electoral apretando la política fiscal y la política monetaria”.

“No estamos dispuestos a negociar la tasa de interés, ni la libertad de los precios, ni nada”, ratificó.

De cara a las próximas elecciones, el mandatario aseguró que si el resultado es positivo podrá avanzar mucho más rápido en sus reformas. “Yo sé que mi elección en octubre va a ser mejor que la de septiembre, porque ellos ponen la carne en el asador en septiembre. Mi elección de septiembre es un piso y para ellos es un techo”, proyectó en una mención directa al peronismo.

Luego, agregó: “No es de vida o muerte para nosotros hacer una buena elección en septiembre. Si hacemos una buena elección en septiembre y le ganamos, sabemos que en octubre va a ser una paliza”. “Los mayores aliados de nuestro programa son los que menos tienen”, señaló. Por último, aseguró que “se tiene absoluta fe” de cara a 2027.

La tensión con Villarruel

Sobre el final de la entrevista, el mandatario se refirió a su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel y reiteró la frase que utiliza para hablar sobre el tema. “Roma no paga traidores”, ratificó.

“Yo tengo un deber con el poder argentino, a mí me votaron con una agenda, si yo no respeto esa agenda estoy traicionando a 15 millones de personas, es decir haber habilitado una sesión ilegal que te mete un torpedo fiscal de 2.88 del PBI eso implica que te fumás una YPF por año, son más de 17 mil millones de dólares por año. Ella lo habilitó en una sesión que podría haber frenado porque estaba trabajando para el golpe que estaban gestionando en el Senado”, sostuvo.

De esta manera, continuó diciendo que “los que votaron esa iniciativa son asesinos de jóvenes porque están condenando el futuro del los argentinos”.

“Villarruel lo podía parar y no lo paró, en concordancia con los kukas”, volvió sobre el tema y planteó que “si el Gobierno volaba, se quedaba ella con los kirchneristas [al frente de la gestión]”.

Con respecto al inicio del conflicto, mencionó que la titular del Senado dejó de participar de las reuniones de Gabinete en mayo, fines de abril, inicios de mayo”. “No tengo miedo y cada cosa que ella haga va a estar expuesta, qué me vas a venir a extorsionar con golpismo, me importa tres carajos, yo vine a hacer el mejor Gobierno de la historia, si las lacras del Estado quieren venir a llevarme puesto, no me importa, se la van a tener que ver con la gente”, evaluó.

Fuente / Infobae