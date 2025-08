Detrás del éxito de Agustín Tapia, el actual número 1 del pádel mundial, hay una historia familiar poco conocida: empezó a jugar a los nueve años con su abuelo como compañero, mientras que sus padres le dejaron varias enseñanzas claves.

Así comenzó a construirse el camino “Mozart de Catamarca”, que hoy deslumbra en los mejores campeonatos de ese deporte.

La infancia

Agustín Tapia jugó sus primeros torneos de pádel a sus nueve años junto a su abuelo, que tenía entonces más de 50 años. A pesar de la diferencia de edad, el talento hacía que de niño lograra competir contra rivales más grandes.

“Jugamos dos torneos juntos y llegamos a dos finales. Tenemos dos trofeos compartidos: los premios que le dieron los tengo yo también. Después me abandonó, obviamente, porque empezó a jugar a una categoría superior”, recordó su abuelo Ramón, conocido como “Tito”, en una entrevista con Catamarca TV.

No solo su abuelo le dio varias lecciones que le sirvieron para su carrera profesional, sino también sus padres: Darío y Verónica. A modo de ejemplo, su abuelo relató una anécdota: “Un día, Agustín jugó un partido contra dos personas mayores y perdió. Salió llorando de la cancha sin saludar a sus rivales”.

“Inmediatamente el padre, Darío, le dijo: ‘Vas de inmediato dentro de la cancha porque esto es un deporte. Se gana y se pierde. Vos no vas a salir sin saludar a tu rival. Así que andá y saludá’. Entonces, él entró, con un poco de lágrimas, y los saludó. Eso le sirvió para siempre”, completó.

Desde chico, quedó en evidencia que tenía un talento innato. “De pequeño, le agarró la paleta y nadie se explicaba cómo hacía las cosas que él hacía. Cosas distintas a los demás. Es un iluminado, realmente”, consideró su abuelo.

De todas maneras, su primera pasión fue otro deporte: “Desde chico, antes de empezar con el pádel, yo jugaba al fútbol y era fanático. Me gustaba mucho más el fútbol que el pádel, pero no soy bueno. Ahora me gusta mirar fútbol. También jugar, pero un rato en la playa”, reveló en una entrevista con La Nación.

El ascenso meteórico de Agustín

Con el paso de los años, su nivel solo fue en aumento. “A los 13 años jugaba en primera y ganó el máster de fin de año”, explicó su abuelo. Según comentó, a muchos de sus rivales les daba “un poquito de bronca jugar contra él”. “Ellos, siendo gente grande, perdían contra un nene que después veían al lado de la cancha jugando a las figuritas con otros niños. Entonces, las cargadas no se las bancaban”, contó.

A los 15 años, recibió el apodo que lo acompañaría para su trayectoria profesional: “El Mozart de Catamarca”. Entonces, dejó a su familia para ir a entrenarse a Rosario, Santa Fe. Con apenas 17 años, llegó al número 1 del ranking argentino profesional.

En 2019, compartió cancha con los dos mejores jugadores de la historia. Primero fue con Juan Martín Díaz, 13 años consecutivos número uno del WPT, quien lo llamó para formar pareja. Sin embargo, sufrió una lesión y tuvo que dar un paso al costado. Entonces, Tapia hizo dupla con otra leyenda del deporte: Fernando Balasteguín.

Ese mismo año ganó el Máster Madrid 2019 y se convirtió en el jugador más joven en ganar un torneo WPT, así como también en el más joven en ser elegido MVP (Jugador Más Valioso) de una final. Para entonces, vivía solo en Barcelona, alejado de su familia.

En 2023, logró el máximo objetivo: quedarse con el número 1 del ranking. “No es sorpresivo, porque en realidad siempre supimos que Agustín tenía todo el talento como para llegar a esto”, enfatizó su abuelo. Desde entonces, se mantiene en lo más alto junto a su dupla, el español Arturo Coello.

