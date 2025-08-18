Maxi Figueroa y Martín Agüero, ganadores del Rally de la Capital

El Rally de la Capital llegó a su fin este domingo 17 de agosto y dejó un espectáculo cargado de emoción, con el triunfo en la general y en la clase Junior de Maxi Figueroa y Martín Agüero, quienes se adueñaron de la cuarta fecha del Campeonato Catamarqueño tras un fin de semana a pura adrenalina. La competencia tuvo definiciones electrizantes en cada categoría, con cientos de fanáticos que colmaron los tramos Estadio Bicentenario – Santo Domingo y el clásico Circuito El Fariñango, alentando a cada máquina y viviendo un domingo vibrante. *Ganadores del Rally de la Capital* General: Maxi Figueroa – Martín Agüero A1: Cristian Almonte – Maximiliano Karamati N1 16V: Valentino Vitale – Ángel Ferreyra RC5: Juan María Posse – Pablo Molina N1 8V: Tomás Aibar – Agustín Catalfamo N7: Carlos Giménez / Exequiel Amaya N2: Gabriel Arch – Gabriel Beltrán A5: Rubén Ibarra – Agustín Ibarra *El Día 3: velocidad y emoción hasta el final* La última etapa recorrió seis pruebas especiales que encendieron la pasión del público: P.E. 5: Estadio Bicentenario – Santo Domingo (I) – 9:33 hs P.E. 6: Circuito El Fariñango (I) – 9:56 hs P.E. 7: Estadio Bicentenario – Santo Domingo (II) – 11:18 hs P.E. 8: Circuito El Fariñango (II) – 11:41 hs P.E. 9: Estadio Bicentenario – Santo Domingo (III) – 13:04 hs P.E. 10: Circuito El Fariñango (III) – 13:27 hs La fiesta concluyó con la entrega de premios en el Predio Ferial alrededor de las 15:00 horas, coronando a los campeones de cada clase en un clima de celebración total. *Un rally que quedará en la memoria* La cuarta fecha del Campeonato Catamarqueño dejó como saldo un balance más que positivo: caminos desafiantes, pilotos al límite, y la certeza de que Catamarca vive y siente el rally como una verdadera fiesta popular.