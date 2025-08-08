San Lorenzo de Alem se quedó con el Futsal de la Liga Catamarqueña

Una noche histórica en un colmado Polideportivo Capital con cientos de amantes del Futsal, San Lorenzo de Alem se coronó campeón tras vencer al Autentico por 5 a 4.
Contra todos los pronósticos, ya que el Auténtico fue uno de los equipos mejores vistos para el duelo trascendental, el Santo fue quien finalmente se coronó en el Torneo Apertura 2025 organizado por el Departamento de Futsal y Futbol Playa perteneciente a la Liga Catamarqueña de Fútbol.
De esta manera San Lorenzo cierra una gran temporada donde en los mata mata, fue muy contundente, desechando a rivales como El Auténtico y en el superclásico a Villa Cubas.
Histórica consagración de 9 de Julio en el femenino
En otro atrapante cotejo, las chicas de 9 de Julio vencieron por 4 a 2 a San Isidro de Nueva Coneta y gritaron Campeón en la denominada Fiesta del Futsal.
El equipo dirigido por Celeste Gonzalez ganó el Apertura de punta a punta. Ayer en el Polideportivo Capital cerró la campaña a toda orquesta ante cientos de simpatizantes de la disciplina.