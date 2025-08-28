Se incendió una vivienda en La Capital

Ayer, personal de la Comisaría Novena llegó hasta un domicilio ubicado en el barrio 20 Viviendas Sur, propiedad de una mujer de 37 años de edad, alertado por un incendio.

En el lugar, los policías constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en un depósito ubicado en el fondo del inmueble, propagándose a una galería y una habitación.

De inmediato arribaron Bomberos de la Policía, quienes sofocaron las llamas que causaron daños materiales parciales.