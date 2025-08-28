Indagaran al sujeto que agredió brutalmente a su pareja

La fiscal de Instrucción N°1 del Distrito Sur, Yesica Miranda, indagará mañana a un hombre sindicado de agredir violentamente a su ex pareja durante el fin de semana. Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscal ordenó su arresto inmediato. La medida se cumplimentó y el sujeto quedó detenido, imputado por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo”.

El episodio ocurrió el sábado en una vivienda del sur de la ciudad. La mujer había dejado a sus hijos al cuidado de su ex pareja porque debía asistir a su trabajo. Al regresar, se originó una discusión que derivó en una agresión física: el imputado la golpeó en la cabeza con un casco, la tiró al suelo, la atacó a patadas y luego se dio a la fuga.

La víctima logró pedir ayuda, fue asistida y radicó la denuncia en la Unidad de Violencia Familiar y de Género. Con ese informe, la fiscal dispuso el arresto.