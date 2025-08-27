Se sorteó el fixture del Torneo Clausura de la Liga Catamarqueña de Fútbol

Anoche en la reunión del Consejo Ejecutivo se llevó a cabo el sorteo del fixture del certamen que dará inicio el 5 de septiembre.
Los partidos de la primera fecha son los siguientes:
Zona 1
Tesorieri vs Valle Chico
Chacarita vs Sarmiento
Club Fiel vs Policial
Libre: Liberal Argentino
Zona 2
Inter del Norte vs La Banda CF
Salta Central vs Estudiantes de La Tablada
Villa Cubas vs Vélez Sarsfield
Zona 3
Independiente de Capital vs San Lorenzo de Alem
Juventud Unida vs Defensores del Norte
Parque Daza vs El Auténtico
Zona 4
La Estación de Miraflores vs Ferrocarriles de Chumbicha
Independiente de Huillapima vs San Martín de Chumbicha
San Isidro de Nueva Coneta vs Rivadavia de Huillapima
En cada zona se jugará partidos de ida y vuelta y CLASIFICARÁN a cuartos de final los dos primeros de cada zona.