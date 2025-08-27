miércoles, agosto 27, 2025
Deportes

Se sorteó el fixture del Torneo Clausura de la Liga Catamarqueña de Fútbol

Anoche en la reunión del Consejo Ejecutivo se llevó a cabo el sorteo del fixture del certamen que dará inicio el 5 de septiembre.

Los partidos de la primera fecha son los siguientes:

Zona 1

Tesorieri vs Valle Chico

Chacarita vs Sarmiento

Club Fiel vs Policial

Libre: Liberal Argentino

Zona 2

Inter del Norte vs La Banda CF

Salta Central vs Estudiantes de La Tablada

Villa Cubas vs Vélez Sarsfield

Zona 3

Independiente de Capital vs San Lorenzo de Alem

Juventud Unida vs Defensores del Norte

Parque Daza vs El Auténtico

Zona 4

La Estación de Miraflores vs Ferrocarriles de Chumbicha

Independiente de Huillapima vs San Martín de Chumbicha

San Isidro de Nueva Coneta vs Rivadavia de Huillapima

En cada zona se jugará partidos de ida y vuelta y CLASIFICARÁN a cuartos de final los dos primeros de cada zona.

