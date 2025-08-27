El Registro Civil acerca sus servicios a los barrios con nuevos operativos de documentación

El Registro Civil Catamarca continúa desplegando los servicios del Estado y acercándolos a los vecinos y vecinas de la provincia, con el objetivo de garantizar que todos los catamarqueños puedan acceder de manera ágil y cercana a la documentación que respalda su identidad y derechos.
En esta oportunidad, el Móvil de Documentación Rápida y el Sistema de Valijas llevarán adelante nuevos operativos en distintos puntos de la Capital, de acuerdo al siguiente cronograma:
Jueves 28 de agosto
Desde las 15 horas en el marco de la Jornada Participativa Catamarca Fraterna, en el Patio del Urbano Girardi.
Viernes 29 de agosto
De 8 a 12 horas en la Escuela Apolo (Av. Ahumada y Barros y Federico Argerich).
De 15 a 18 horas en el Barrio Los Ejidos (Av. Alem y calle Florida).
La propuesta permite a la comunidad acceder, de manera rápida sin demoras, a trámites fundamentales como:
-Emisión de nuevo DNI (todas las edades)
-Actualizaciones de DNI ( 5 a 8 y 14 años)
-Solicitud de Pasaporte común