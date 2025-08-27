miércoles, agosto 27, 2025
HomeCatamarcaEl Registro Civil acerca sus servicios a los barrios con nuevos operativos...
CatamarcaPortadas

El Registro Civil acerca sus servicios a los barrios con nuevos operativos de documentación

Datamarca4
By Datamarca4

El Registro Civil Catamarca continúa desplegando los servicios del Estado y acercándolos a los vecinos y vecinas de la provincia, con el objetivo de garantizar que todos los catamarqueños puedan acceder de manera ágil y cercana a la documentación que respalda su identidad y derechos.

En esta oportunidad, el Móvil de Documentación Rápida y el Sistema de Valijas llevarán adelante nuevos operativos en distintos puntos de la Capital, de acuerdo al siguiente cronograma:

Jueves 28 de agosto

Desde las 15 horas en el marco de la Jornada Participativa Catamarca Fraterna, en el Patio del Urbano Girardi.

Viernes 29 de agosto

De 8 a 12 horas en la Escuela Apolo (Av. Ahumada y Barros y Federico Argerich).

De 15 a 18 horas en el Barrio Los Ejidos (Av. Alem y calle Florida).

La propuesta permite a la comunidad acceder, de manera rápida sin demoras, a trámites fundamentales como:

-Emisión de nuevo DNI (todas las edades)

-Actualizaciones de DNI ( 5 a 8 y 14 años)

-Solicitud de Pasaporte común

Valores según tarifa vigente del RENAPER:

DNI para recién nacidos (0 a 6 meses): sin costo

Actualizaciones y nuevo ejemplar de DNI: $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

De esta manera, el Gobierno Provincial, junto al Registro Civil Catamarca, consolidan una política pública de inclusión ciudadana, que reconoce en la documentación al día un derecho esencial: ser parte activa de la comunidad, con identidad plena y acceso a todos los beneficios que garantiza la ciudadanía.

Previous article
Aseguran que el Gobierno decidió que La TV Pública no transmita el Mundial 2026
Next article
Se sorteó el fixture del Torneo Clausura de la Liga Catamarqueña de Fútbol
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora