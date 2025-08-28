Una auditoría del Gobierno constató sobreprecios de hasta el 30% en el área de Discapacidad

Son los datos preliminares de un estudio comparando las compras de siete fármacos adquiridos por la agencia y también por el Ministerio de Salud. Escándalo en la Agencia de Discapacidad: removieron a Diego Spagnuolo por presuntas coimas. Los resultados preliminares de una auditoría del Gobierno señalan que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante la gestión del detenido Diego Spagnuolo, habría pagado hasta un 30% más por una lista de siete medicamentos medicamentos en comparación con el Ministerio de Salud. Estos datos preliminares, que surgen en medio de una intervención y una investigación judicial por presuntos sobornos, apuntan directamente a la droguería Suizo Argentina, ya bajo la lupa de la Justicia. La investigación, aún en curso y liderada por el interventor Alejandro Vilches, se inició tras la difusión de audios atribuidos al extitular de Andis, Diego Spagnuolo, donde se mencionaban supuestos sobornos. Los primeros resultados, considerados “datos preliminares” por fuentes oficiales, detectaron en promedio una diferencia del 30% en los valores adjudicados por Andis en siete fármacos comunes con el Ministerio de Salud. Uno de los medicamentos que más ha llamado la atención de las autoridades es la Asparaginasa Pegilada. La preocupación radica en que este producto fue provisto, tanto a Andis como al Ministerio de Salud, por la misma empresa: Suizo Argentina, cuyos directivos son investigados por la Justicia y fueron allanados por orden judicial. Las cifras son contundentes y reflejan una marcada disparidad: El Ministerio de Salud adquirió la Asparaginasa Pegilada a un precio unitario de $ 8.274.027 el 14 de agosto de 2024. El organismo dirigido por Spagnuolo, la Andis, pagó $ 13.500.176 el 8 de agosto de 2025 por el mismo medicamento. Esto representa una diferencia del 63% en el precio de un mismo fármaco, en un período en el que la inflación interanual de julio para el sector “Salud” marcada por el Indec fue del 35,6%. Cabe destacar que la adquisición utilizada para la comparación por la intervención fue una compra directa del Ministerio de Salud a Suizo Argentina, perfeccionada el 14 de agosto de 2024, donde el precio unitario final fue de $ 8.274.027. Paradójicamente, el Ministerio de Salud lanzó en 2025 otro proceso de contratación directa para el mismo medicamento, pero quedó desierto en junio al no recibir ninguna oferta.