Doblete de Lionel Messi contra Orlando City para meter a Inter Miami en la final de la Leagues Cup

El astro argentino regresó encendido en Florida, para marcar dos tantos en el triunfo 3-1 de su equipo en el Clásico del Sol. Con el esperado regreso de Lionel Messi, que fue figura con un doblete, Inter Miami venció 3-1 a Orlando City SC en el Clásico del Sol para meterse en la final de la Leagues Cup 2025. En el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el conjunto de Javier Mascherano, que defiende el título, arrancó en desventaja por el tanto de la visita en el cierre de la primera mitad, pero Messi lo igualó de penal a los 77 y lo di vuelta con una buena definición a los 88. En el cierre, y para liquidar la serie, Segovia puso cifras definitivas. No se trataba de un partido más, ya que además de definir a uno de los finalistas del torneo, tuvo lugar una nueva edición del Clásico del Sol, que en los últimos tiempos se convirtió en un duelo de alto voltaje dentro del fútbol estadounidense. Las “Garzas” llegaban con una buena noticia: la reaparición de Lionel Messi. El astro argentino se había perdido los últimos dos compromisos debido a una molestia muscular sufrida ante Necaxa, pero fue resguardado y estuvo desde el arranque y en gran nivel. El regreso del capitán genera ilusión, no solo en los hinchas del club sino también en la Selección Argentina, ya que será su última presentación antes de sumarse a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre junto a Rodrigo De Paul, quien también será titular. Messi fue sin dudas la figura de la noche en Florida, con una puntuación de 9 de acuerdo con el sitio Sofascore. Tuvo dos tiros al arco para marcar ambos goles, y sumó dos “regates completos” y un quite, entre otras estadísticas. El rosado accedió a esta instancia tras eliminar en cuartos de final a Tigres, equipo que contó con Ángel Correa, otro de los convocados por Scaloni. En el torneo, incluso sin Messi en varios encuentros, el conjunto de Mascherano mostró solidez, aunque una de las pocas caídas fue justamente contra Orlando City, que lo venció por 4-1 en un derbi previo.