Valle Viejo avanza con obras viales en Los Olivares

Con el objetivo de dar continuidad al plan de mantenimiento y mejora de la red vial chacarera, el Municipio de Valle Viejo, en articulación con la Dirección Provincial de Vialidad, ejecutó una serie de trabajos clave en el barrio Los Olivares, respondiendo a un pedido concreto de vecinos y vecinas de la zona.

Las tareas incluyeron riego de liga, bacheo con fresado, limpieza de calzada y posterior pavimentación, lo que permite mejorar de manera integral la transitabilidad y prolongar la vida útil de las calles intervenidas.

Estas obras se enmarcan en una política de inversión constante en infraestructura vial, priorizando aquellas zonas donde los vecinos vienen solicitando soluciones concretas desde hace tiempo.

“Este es el resultado de una planificación responsable y del trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia, pero sobre todo, de escuchar las necesidades de cada sector. Seguimos transformando Valle Viejo con obras que mejoran la vida diaria de nuestra gente”, expresó la intendenta Susana Zenteno.

Desde el municipio, se remarcó que estas tareas continuarán en otros sectores del departamento, con el compromiso de llegar a cada barrio con soluciones reales, sostenidas y de calidad.