Balcozna se prepara para la temporada: avanzan las mejoras en el Mini Hospital

El intendente de Paclín, Eduardo Menecier, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Salud de la Provincia, Johana Carrizo, y parte del equipo técnico del Ministerio. El objetivo fue avanzar en la coordinación de tareas para la remodelación y mejora edilicia del Mini Hospital de Balcozna, edificio que pertenece al sistema provincial de salud. Desde el municipio se colabora activamente con este proceso, aportando recursos y acompañamiento para que las obras puedan desarrollarse en tiempo y forma. Las mejoras proyectadas apuntan a optimizar la infraestructura del hospital, de cara a la temporada de verano, momento en el que la localidad de Balcozna recibe un importante flujo de visitantes y aumenta la demanda en los servicios de salud. Durante el encuentro también se trabajó sobre un pedido muy importante de la comunidad: contar con un médico permanente en el establecimiento. Tanto el municipio como el Ministerio ya están articulando esfuerzos para dar respuesta concreta a esta necesidad. Desde la gestión municipal se destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, y se reafirmó el compromiso de seguir sumando esfuerzos para acercar salud pública de calidad a cada localidad del departamento.