miércoles, septiembre 10, 2025
HomeCatamarcaBalcozna se prepara para la temporada: avanzan las mejoras en el Mini...
CatamarcaPortadas

Balcozna se prepara para la temporada: avanzan las mejoras en el Mini Hospital

Datamarca4
By Datamarca4

El intendente de Paclín, Eduardo Menecier, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Salud de la Provincia, Johana Carrizo, y parte del equipo técnico del Ministerio. El objetivo fue avanzar en la coordinación de tareas para la remodelación y mejora edilicia del Mini Hospital de Balcozna, edificio que pertenece al sistema provincial de salud.

Desde el municipio se colabora activamente con este proceso, aportando recursos y acompañamiento para que las obras puedan desarrollarse en tiempo y forma. Las mejoras proyectadas apuntan a optimizar la infraestructura del hospital, de cara a la temporada de verano, momento en el que la localidad de Balcozna recibe un importante flujo de visitantes y aumenta la demanda en los servicios de salud.

Durante el encuentro también se trabajó sobre un pedido muy importante de la comunidad: contar con un médico permanente en el establecimiento. Tanto el municipio como el Ministerio ya están articulando esfuerzos para dar respuesta concreta a esta necesidad.

Desde la gestión municipal se destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, y se reafirmó el compromiso de seguir sumando esfuerzos para acercar salud pública de calidad a cada localidad del departamento.

Previous article
El Gobierno mantendrá el plan económico tras el duro revés electoral en Bs. As.
Next article
La Feria de Tienda C regresa a la Casa de la Cultura: arte y diseño en un solo lugar
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora