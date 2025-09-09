El Gobierno mantendrá el plan económico tras el duro revés electoral en Bs. As.

Descartan cambios en la macroeconomía, pero dentro del oficialismo surge debate sobre la necesidad de que los logros lleguen al bolsillo de los ciudadanos.

Tras el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei ratificó que no habrá modificaciones en su plan económico, aunque reconocen que existen diferencias internas sobre cómo acercar los resultados a la ciudadanía.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó en Radio Mitre que “los resultados macroeconómicos no llegan a la gente” y remarcó la importancia de que el crecimiento económico repercuta directamente en la vida cotidiana.

Desde Casa Rosada, parte del equipo coincidió en la necesidad de poner el foco en la microeconomía, la que afecta de manera inmediata a los hogares, mientras que otros funcionarios descartaron medidas de ayuda directa: “No vamos a hacer un plan platita, no somos así”, aseguraron desde La Libertad Avanza.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con su equipo en la Casa Rosada y con el resto del Gabinete para coordinar la continuidad del plan, reafirmando que la política económica seguirá su rumbo pese a la derrota electoral.