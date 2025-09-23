Catamarca mejora su capacidad energética con la Estación Transformadora El Pantanillo

La Provincia inauguró una obra estratégica que fortalece el suministro eléctrico para la industria, el sector productivo y los usuarios del sur de la ciudad.

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, los ministros de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, y de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, y autoridades provinciales, se inauguró la ampliación de la Estación Transformadora (ET) El Pantanillo, una obra que permitirá responder a la creciente demanda energética del sur de la Capital (Valle Chico y alrededores), el parque industrial y emprendimientos agrícolas/productivos.

Se trata de una inversión del Estado provincial que transforma la configuración de la ET, duplicando su capacidad y garantizando un servicio más eficiente tanto para los usuarios residenciales como para el sector productivo.

“Llevamos la subestación El Pantanillo de una potencia de 30 MVA a 60 MVA. Esto no solo mejora la calidad del servicio para el área industrial y productiva, sino también para toda la zona sur del Valle Central y el departamento Capayán. Esta obra es un trabajo que venimos desarrollando desde hace tres o cuatro años, que nos permite distribuir mejor la energía en la zona, mejorar nuestra calidad y atender el requerimiento de nuestros usuarios”, explicó Eduardo Cusillo, vicepresidente de Energía de Catamarca Sapem.

El impacto positivo de la obra también fue destacado por los industriales locales. Carlos Pinetta, gerente de Algodonera del Valle e integrante de la Unión Industrial de Catamarca, agradeció al gobierno de la Provincia y recordó que el pedido surgió “cuando instalamos las plantas nuevas entre 2018 y 2021, porque teníamos problemas de calidad de energía, micro cortes que afectaban la producción y nos sacaban de competencia al perder calidad y productividad”.

“Las industrias catamarqueñas necesitábamos la potencia y la calidad para que este parque floreciera y fuera competitivo y eso lo logramos a través de la obra hecha por la provincia. Ahora, el sistema está completo. De modo tal, que esta concreción merece un agradecimiento de parte de la industria y del pueblo catamarqueño porque esto va a tener su fruto, con el país desarrollado y con la industria avanzando exportando y aportando divisas, Argentina y Catamarca tienen mucho futuro”, subrayó el empresario.

Detalles técnicos de la obra

La ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo fue ejecutada con fondos provinciales a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. La obra duplicó la capacidad de transformación, pasando de 30 MVA a 60 MVA, e incluyó:

•Construcción de nuevos campos de 132 kV.

•Instalación de un segundo transformador de 30 MVA de potencia (132/33/13,2 kV).

•Reestructuración completa del predio.

Con estas mejoras, Catamarca deja atrás el límite de capacidad que condicionaba el desarrollo del área industrial, garantizando que, aun ante eventuales fallas, la zona mantenga el servicio eléctrico.