El Banco Central vendió USD 678 millones, la mayor intervención cambiaria en 6 años

Con esta operación, la autoridad monetaria acumuló ventas por más de USD 1.100 millones en apenas tres días, en medio de la estrategia oficial para defender el techo de la banda cambiaria antes de las elecciones.

El Banco Central vendió USD 678 millones en el Mercado Libre de Cambios. Con la venta de hoy, la más elevada de los últimos 6 años, la autoridad monetaria ya acumuló ventas por USD 1.110 millones en últimas tres jornadas, desde que el dólar mayorista alcanzó el techo de la banda cambiaria.

El tipo de cambio mayorista, por tercer día consecutivo, cotizó en $1.474,50, valor en el que nuevamente el BCRA volvió a responder a la demanda con los dólares de sus reservas. Tal como había adelantado anoche el ministro de Economía, Luis Caputo (“vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda“), el Gobierno seguirá adelante con su plan de defender el esquema cambiario, por lo menos hasta las elecciones del 26 de octubre.

En ese escenario en el que el BCRA asegura la provisión de divisas con un valor conocido, tanto las empresas como el público tomaron todo lo ofrecido. El volumen del mercado mayorista alcanzó los USD 842 millones, lo que indica que la gran mayoría de la oferta estuvo a cargo del Banco Central y no de manos privadas.

El Mercado Libre de Cambios no registraba una venta oficial tan elevada en un solo día desde el 24 de octubre de 2019, bajo la presidencia del BCRA de Guido Sandleris, en el viernes previo al domingo electoral en el que Alberto Fernández se impuso a Mauricio Macri, cuando vendió USD 691 millones. En ese momento, no existía ninguna restricción cambiaria ni para las personas físicas ni para las empresas.

Las ventas generaron una caída de USD 148 millones en las reservas del BCRA, que finalizaron la jornada en USD 39.259 millones. En la semana que se cierra hoy, las reservas del Banco Central anotaron una pérdida de USD 1.050 millones. Parte de las operaciones cambiarias de hoy impactarán el el cómputo de las reservas del próximo lunes ya que se liquidarán ese día.

Al mismo tiempo, cabe recordar que las ventas o compras del BCRA en el mercado no son el único factor que influye sobre las reservas, que también cambian por el ingreso o egreso de fondos de organismos internacionales, por la diferencia de cotización de monedas, entre otros motivos.