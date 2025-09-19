El municipio de la Capital publicó la nómina provisoria de aspirantes a planta permanente

Se informó además, que quienes no estén incluidos y consideren tener derecho podrán presentar un reclamo hasta el 3 de noviembre próximo.

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca dio a conocer la nómina inicial y provisoria de aspirantes a ingresar a planta permanente del municipio durante el período 2025, en cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza N.º 8020/21.

Desde la comuna se aclaró que los agentes comprendidos en el listado no implican el ingreso automático, ya que la incorporación definitiva quedará sujeta al “cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente”.

Asimismo, informó que los agentes que no figuren en el listado y consideren que tienen derecho a ser incluidos podrán presentar el reclamo correspondiente, con la documentación que avale dicha solicitud hasta el 3 de noviembre de 2025, inclusive.

Los reclamos se realizan ante la Dirección General de Programas de Inclusión,

ubicada en calle Sarmiento N° 1050.