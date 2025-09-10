Del viernes al domingo, el emprendimiento La Torradería ofrecerá sus auténticos menúes a quienes deseen visitar el Pueblo Perdido de La Quebrada para conocer los sabores autóctonos.

A apenas minutos del centro de la ciudad, dicho espacio de exposición y venta de productos de la economía regional, ofrece al turista una propuesta gastronómica que se distingue por brindar una poderosa experiencia sensorial concentrada en los torrados autóctonos y pastelería a base frutos nativos (algarroba, mistol, chañar).

Los horarios de atención al público serán de de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hs. Y para consultas y reservas se pueden comunicar al +54 9 383 440-4192.

Cabe recordar que, de lunes a domingos, en Pueblo Perdido se brindan visitas guiadas a las ruinas arqueológicas para conocer cómo vivía la Cultura Aguada en nuestra región, a las 9.00,10.00, 11.00 ,16.00 , 17:00 y 18.00 , 16.00 y también se puede realizar la experiencia inmersiva en el Centro de Interpretación.