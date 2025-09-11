jueves, septiembre 11, 2025
HomeCatamarcaHistórico: Zijin-Liex pone en marcha la producción de litio en su planta...
CatamarcaPortadas

Histórico: Zijin-Liex pone en marcha la producción de litio en su planta en Fiambalá

Datamarca4
By Datamarca4

La empresa minera china pondrá en marcha este viernes su proyecto de producción de Carbonato de Litio en Fiambalá. Esto marca un hecho histórico para la minería provincial y se convierte en el segundo proyecto litifero que entra en producción en Catamarca.

El acto oficial de puesta en marcha de la producción está previsto para las 16:00 horas de este viernes 12 de septiembre, con la presencia del primer mandatario provincial Raúl Jalil; el presidente de Zijin, Chen Jinghe; el CEO en Argentina, Gao Jianneng, además de diversos funcionarios provinciales, municipales e invitados especiales.

En la oportunidad se efectuará un repaso del proceso de construcción del proyecto que inició en el primer semestre del 2022, y también se tiene previsto que las autoridades efectúen un recorrido por la línea de producción.

Zijin prevé una producción anual de 20.000 toneladas de carbonato de litio de grado industrial, lo que representa un hito para el sector minero catamarqueño, ya que permitirá generar más puestos de trabajo y posibilidades para proveedores, ingreso por regalías, aportes para obras, exportaciones, entre otros beneficios.

El proyecto de litio Tres Quebradas (3Q) está ubicado a 4.300 metros sobre el nivel del mar, sobre la Cordillera de los Andes y rodeado por los volcanes que comprenden los Seismiles, en la zona suroeste de Catamarca, y tiene una proyección de vida hasta 2043.

Previous article
Inauguraron la cancha multideportiva de El Auténtico
Next article
Tensión en Europa: Polonia restringe el tráfico aéreo tras la incursión de drones rusos
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora