Inauguraron la cancha multideportiva de El Auténtico

En el marco del Plan de Infraestructura Deportiva que impulsa el Gobierno provincial y que ya alcanzó a nueve clubes de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil, encabezó el acto de inauguración de la nueva cancha multideportiva del Club El Auténtico. Ariel Barrientos, presidente de El Auténtico, se mostró alegre y emocionado con la culminación de las obras. “Era uno de los sueños que hemos tenido, hemos conversado tantas veces con Raúl, con Gustavo, de que el club tiene que ser un centro, un lugar de encuentro, no tan solo del joven para practicar el deporte, sino también de la familia que venga a acompañar”, contó. En la oportunidad también agradeció al equipo de la Secretaría de Estado de Gabinete y valoró que “nos orientaron, nos ubicaron en el tiempo todo para que esto vaya de la mejor manera”. La obra incluyó la construcción de un playón multiuso con cubierta metálica de techo, sobre una superficie de 1.276 metros cuadrados. A estos trabajos se sumaron el contrapiso, piso alisado, iluminación, pintura y demarcación de la cancha con dimensiones reglamentarias de 40×20, garantizando las condiciones necesarias para la práctica deportiva en distintas disciplinas. Además, el predio podrá ser escenario de eventos sociales y culturales. El club, que viene creciendo con el apoyo del Estado, ya había concretado previamente el salón de reuniones, los baños y la cocina. Con la inauguración de la cancha, se da un paso significativo en su desarrollo institucional y deportivo, para seguir contribuyendo a la contención y formación de niños, jóvenes y adultos de la zona donde se encuentra ubicado.