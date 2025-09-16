Etapa final de la obra del Centro de Desarrollo Infantil en Barrio Obrero Los Altos

El Municipio de Los Altos se encuentra en la etapa final de la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Barrio Obrero, un espacio que muy pronto será inaugurado para el beneficio de la comunidad. El intendente Raúl Barot, acompañado por su equipo de trabajo, recorrió las instalaciones que recibirán a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años de edad. El objetivo del nuevo CDI es garantizar una infancia plena, con atención integral, contención y estimulación temprana. “Este centro significa igualdad de oportunidades para nuestras familias, porque brinda un espacio seguro y preparado para acompañar a los más pequeños en sus primeros años de vida”, destacó Barot