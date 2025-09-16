martes, septiembre 16, 2025
HomeCatamarcaEtapa final de la obra del Centro de Desarrollo Infantil en Barrio...
Catamarca

Etapa final de la obra del Centro de Desarrollo Infantil en Barrio Obrero Los Altos

Datamarca4
By Datamarca4

El Municipio de Los Altos se encuentra en la etapa final de la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Barrio Obrero, un espacio que muy pronto será inaugurado para el beneficio de la comunidad.

El intendente Raúl Barot, acompañado por su equipo de trabajo, recorrió las instalaciones que recibirán a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años de edad. El objetivo del nuevo CDI es garantizar una infancia plena, con atención integral, contención y estimulación temprana.

“Este centro significa igualdad de oportunidades para nuestras familias, porque brinda un espacio seguro y preparado para acompañar a los más pequeños en sus primeros años de vida”, destacó Barot

Previous article
Ley Pierri: 76 nuevas familias ya poseen las escrituras de sus propiedades
Next article
¿Dónde voto? Se publicó el padrón definitivo para las elecciones nacionales 2025
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora