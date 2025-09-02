San Lorenzo de Alem tomó la decisión de no participar del próximo Torneo Regional

Federal Amateur (TRFA), que tiene previsto comenzar entre octubre y noviembre de este año. La principal razón de la baja estaría vinculada a dificultades económicas que atraviesa la institución, según informó el sitio Vivo Deportes Catamarca.

El “Santo” ya se encontraba entrenando y hasta había presentado algunos refuerzos con la mira puesta en el certamen, pero la dirigencia finalmente resolvió desistir de la competencia. En ese marco, la comisión directiva convocó de urgencia a un encuentro en el predio del club para formalizar la decisión.