Tras la reunión con Netanyahu, Trump anunció el plan para la paz en Gaza

Ambos líderes tratan un informe de 20 puntos que incluiría el desarme del grupo palestino, la liberación de todos los rehenes y un alto al fuego. Aún no se comunicó el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que el acuerdo de paz en Gaza está “muy cerca” tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y presentar un plan de 20 puntos para terminar con la guerra, en un encuentro clave para definir los próximos pasos para alcanzar un cese al fuego en el enclave palestino.

“Este es un gran, gran día, un día hermoso, potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización. Como mínimo, estamos muy, muy cerca. Y creo que estamos más que cerca” de un acuerdo, dijo Trump durante una rueda de prensa. Netanyahu dijo luego que apoya el plan presentado por la Casa Blanca.

“Esto puede hacerse de forma fácil o de forma difícil. Preferimos la manera fácil, pero será hecho”, afirmó el primer ministro israelí. Además, dijo que Israel “mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad” en Gaza tras la guerra.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, (que) traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”, declaró Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump.

El Foro de Familias de rehenes calificó de “histórico” el plan.

La propuesta, de 20 puntos, debe ser aun aceptada por Hamas. En ese sentido, Trump dijo que Netanyahu tendrá su “apoyo total” en Gaza si Hamas rechaza su plan. Israel se retirará “por etapas” de Gaza si el acuerdo es implementado, añadió el mandatario norteamericano.

El plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Trump recibió personalmente a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca, para esta cuarta visita que lleva a cabo el mandatario israelí a Washington en lo que va de año. En medio de la reunión, la Casa Blanca publicó su plan para Gaza.

“Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo Trump a la prensa.

“Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado”, añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá “una respuesta positiva” por parte del grupo islamista. Trump también dijo que, en caso de que Hamás rechace la propuesta, Israel contará con el total apoyo estadounidense para destruir a la milicia.

“Si no es así, como bien sabes, Bibi (diminutivo con el se refirió a Netanyahu), contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias”, explicó el republicano, que apuntó que mantuvo una “larga y dura conversación” hoy con el líder israelí. “Él entiende que ya es hora (de buscar un acuerdo de paz)“, dijo Trump sobre el mandatario israelí.