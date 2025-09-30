El Gobierno de Catamarca cumplió con un pedido de los cientos de estudiantes de la Escuela de Orfebrería y concretó su refacción total.

En este marco, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y los ministros Fernando Monguillot (Gobierno), Nicolás Rosales (Educación) y Juan Marchetti (Hacienda y Obra Pública), dejó inauguradas las obras de remodelación y ampliación de la escuela ubicada en avenida Acosta Villafañez.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas con el objetivo de modernizar la institución y garantizar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en los talleres de formación.

“Estas refacciones de la Escuela de Orfebrería es una muestra más del compromiso del Gobernador de apostar por los jóvenes y su formación”, afirmó ante los presentes el ministro de Educación, Nicolás Rosales.

El edificio, con varios años de antigüedad, presentaba un marcado deterioro que dificultaba el normal desarrollo de las actividades. Por esta razón, se concretó una intervención integral que incluyó la renovación completa de cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, mobiliario, sistemas de climatización y luminarias LED, además de trabajos de aislamiento térmico y acústico.

Uno de los puntos destacados fue la remodelación del auditorio, que ahora cuenta con nueva cubierta metálica, cielorraso acústico suspendido, pisos vinílicos, iluminación LED, puertas con barral antipánico y un sistema independiente de climatización y seguridad contra incendios.

La obra también contempló la ampliación de talleres específicos para cuchillería, tornería, fundición y lapidación, con pisos adecuados para cada actividad, climatización inverter, estructuras de hormigón armado, cubierta metálica y equipamiento acorde a las necesidades de cada espacio.

La Escuela de Orfebrería cuenta con más de 170 estudiantes, un equipo de 22 docentes e instructores, y con estas refacciones se consolida como un centro de referencia para la formación de orfebres y artesanos de Catamarca, ofreciendo un espacio moderno, seguro y adaptado a los requerimientos de la producción artesanal.