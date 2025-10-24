Comenzó el paro de pilotos: afecta a 7000 pasajeros y cerca de 60 vuelos

El gremio de APLA realizará este viernes nuevas asambleas entre las 6 y 10 en protesta por la falta de actualización paritaria.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realiza este viernes la segunda jornada de medidas de fuerza. Las protestas arrancaron a las 6 y se extenderá hasta 10, provocará demoras y cancelaciones en el Aeroparque Jorge Newbery. Unos 60 vuelos programados en ese lapso se verían afectados.

Se estima que esta situación afectaría los planes de viaje de más de 7000 pasajeros. La decisión de concentrarse en asambleas se da ante el fracaso de las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas.

Según el sindicato de los pilotos, la compañía “continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Información para el pasajero

La compañía recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 de mañana verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.

. Consultar la información más reciente sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

. En caso de haber adquirido el pasaje a través de una agencia de viajes, contactar directamente con la misma.

Días atrás, Aerolíneas Argentinas anunció el retiro preventivo de ocho aviones Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras fallas en un vuelo en Aeroparque.

En ese sentido, desde APLA alertaron por “la falta de previsión empresarial”. “No solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia“, subrayaron.

“La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”, concluyeron en un comunicado.

Nueva jornada de protesta de los pilotos: qué implica la medida de fuerza de APLA

El gremio que nuclea a los pilotos realizará asambleas entre las 6 y 10 este viernes 24 de octubre en Aeroparque. Esta decisión puede generar importantes demoras y la cancelación de vuelos.

Aunque por el momento las asambleas no implican un paro total de actividades, el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos.

A principios de mes, en la previa del fin de semana largo, los pilotos efectuaron la primera jornada de protestas. Hubo demoras en 95 vuelos programados y afectó a 12.200 pasajeros.

Aeroparque opera una gran cantidad de vuelos de cabotaje, y cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en otros aeropuertos del país.

La segunda jornada de asambleas de APLA coincide en el inicio del fin de semana electoral.