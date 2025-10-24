Valle Viejo realizó un cierre de campaña ecológico y digital

Valle Viejo fue escenario de una experiencia inédita en la política catamarqueña: el primer cierre de campaña desarrollado bajo una lógica moderna, digital y sustentable. Con el liderazgo de Darío Ramírez, candidato a concejal por Fuerza Patria, el espacio decidió romper con los esquemas tradicionales y apostar por un formato que priorizó el respeto al vecino, el cuidado del ambiente y la innovación comunicacional.

Sin ruidos, sin cortes de tránsito ni concentraciones masivas, el cierre de campaña se llevó adelante con una fuerte presencia digital y un enfoque ecológico. La propuesta apuntó a preservar la tranquilidad barrial y reducir la contaminación sonora, adaptándose a las nuevas formas de interacción política que proponen cercanía, diálogo y creatividad sin afectar la convivencia ciudadana.

El equipo de Ramírez destacó que el objetivo fue sumar conciencia y participación, utilizando las redes sociales como vehículo central para expresar el compromiso militante. El video final de campaña, difundido en plataformas digitales, superó las 17.000 visualizaciones en pocas horas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el peronismo puede reinventarse sin perder su esencia: el vínculo directo con el pueblo.

Este formato de cierre representa un cambio de época en la comunicación política local, en el que el mensaje, la empatía y la responsabilidad social adquieren protagonismo por encima de los viejos rituales electorales. En Valle Viejo, el peronismo volvió a demostrar que la verdadera militancia también se expresa en la forma de comunicar, respetando al otro y mirando hacia el futuro.