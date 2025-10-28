Detectan un caso sospechoso de Dengue en la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia informó que se detectó el primer caso sospechoso de Dengue de la temporada, en Catamarca. El paciente está domiciliado en el sur de la Capital donde el equipo de Salud ya activó el protocolo de vigilancia, realizando detección de febriles.

El equipo de Salud recuerda que, cuando llueve y suben las temperaturas, se generan las condiciones ideales para que el mosquito, Aedes Aegypti, transmisor del Dengue, Zika y chikungunya, nazca y se convierta en un posible transmisor de enfermedades.

Mantener limpia el área externa de la vivienda es una de las principales medidas de prevención.

Jardines, patios, veredas, balcones, techos y cualquier espacio donde se guarden objetos que puedan acumular agua, deben ser revisados periódicamente:

– Mantener los patios y jardines desmalezados

– Tirar recipientes en desuso

– Vaciar periódicamente colectores de aire acondicionado y portamacetas

– Tapar tanques y depósitos de agua

– Dar vuelta baldes y todos los objetos que se usen y puedan acumular agua

Las piletas de material o lona deben limpiarse correctamente en los bordes con un cepillo y agregarles cloro. Si no se utilizan se deben limpiar, colocar pastillas de cloro y larvicida, o vaciar. Las piletas plásticas o de lona se deben limpiar y secar antes de ser guardadas en un lugar cubierto.

En este sentido es importante hacer hincapié en la importancia de que las personas que presenten algún síntoma compatible con Dengue, como fiebre, dolor de cabeza y/o detrás de los ojos, erupciones o manchas en la piel, dolores musculares y/o articulares, náuseas o vómitos, cansancio intenso, sangrado de nariz concurran al centro de salud más cercano a su domicilio, con el objetivo de proceder de manera inmediata para evitar la propagación de la enfermedad.