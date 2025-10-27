Volcó micro de hinchas de Flamengo que viajaban para ver el partido ante Racing

El conjunto brasileño jugará la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante la Academia. Será el miércoles, desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda. Se informó de al menos 16 heridos.

Un micro que transportaba a hinchas de Flamengo volcó este lunes en una autopista de Brasil. Los simpatizantes viajaban hacia Buenos Aires para ver el partido ante Racing, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Los primeros reportes indican que hay al menos 16 heridos, dos de ellos de gravedad.

El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, a la altura de la localidad de Barra Mansa en el estado de Río de Janeiro. Rápidamente intervinieron equipos de Bomberos y de la Policía.

La Policía Federal de Carreteras, de acuerdo a un artículo publicado por el sitio Globo Esporte, informó que hubo 16 heridos, en tanto que la empresa que administra la autopista precisó que dos de ellos están en estado de gravedad.

Racing y Flamengo se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida, el conjunto brasileño se impuso 1-0 con un gol sobre el final.

El comunicado de Flamengo por el vuelco del micro

Flamengo tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos. El club también contactó al Comando General del Cuerpo de Bomberos y está en contacto directo con la Superintendencia de PRF de Río, monitoreando todas las medidas en el lugar. Continuamos monitoreando la situación.