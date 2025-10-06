El Canalla derrotó 2 a 1 al Millo, que jugó gran parte del encuentro con diez por la expulsión de Portillo.

Rosario Central logró una victoria clave por 2-1 ante River en un duelo vibrante y repleto de controversias, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El encuentro, disputado en el Gigante de Arroyito, tuvo emociones y polémicas arbitrales.

El Millonario comenzó mejor y abrió el marcador con un tanto de Miguel Ángel Borja, aunque poco después Franco Ibarra igualó las acciones para el Canalla, en un primer tiempo cargado de tensión. Antes del descanso, Juan Carlos Portillo fue expulsado por doble amonestación tras dos duras faltas sobre Ángel Di María, y a los de Marcelo Gallardo también les anularon un gol a Borja por un presunto offside de Facundo Colidio, que se encontraba sobre la línea de meta.

En la segunda mitad, el equipo de Ariel Holan aprovechó la ventaja numérica y tomó el control del partido. A los 67 minutos, Ignacio Malcorra sacó un bombazo espectacular que se metió en el ángulo y selló el triunfo canalla.

Con este resultado, Rosario Central se consolida en la cima de la Tabla Anual y mantiene su gran momento, mientras que River atraviesa una preocupante racha de tres caídas consecutivas en el torneo local.