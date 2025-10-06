Boca se floreó con una goleada ante Newell’s, y se ilusiona con la Libertadores

El Xeneize fue contundente y aplastó a la Lepra por 5-0 para desatar la fiesta en La Bombonera.

Boca Juniors tuvo una tarde perfecta en La Bombonera y se reencontró con la victoria tras tres fechas sin ganar. El Xeneize goleó 5-0 a Newell’s en una actuación contundente que le permitió quedarse con la cima del Grupo A del Torneo Clausura.

Con Claudio Úbeda en el banco, debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo por cuestiones de salud, el conjunto azul y oro mostró una versión sólida, intensa y efectiva que desató la alegría de su gente, que volvió a disfrutar de un triunfo en casa tras varias semanas de incertidumbre.

Los goles fueron obra de Milton Giménez, que marcó por duplicado, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, en un resultado que reflejó el dominio absoluto de Boca de principio a fin.

Con esta goleada, el equipo de Úbeda cortó una racha adversa de tres partidos sin sumar de a tres y recuperó la confianza justo en el tramo decisivo del torneo. Además, se subió a lo más alto del Grupo A, demostrando que sigue siendo candidato al título.

La Bombonera fue una fiesta: los hinchas despidieron al equipo con una ovación y corearon el nombre de Russo, en un gesto de apoyo hacia su entrenador. Boca volverá a presentarse el próximo fin de semana con la misión de sostener el nivel y seguir en la pelea grande.