Imputaron al novio de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

Leandro Esteban García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana, fue imputado este viernes por privación ilegítima de la libertad tras haber sido detenido en las últimas horas por mantener encerrada a la artista en su departamento, ubicado en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo. Tras unas horas internada, la artista dejó el hospital junto a una amiga, esta mañana.

El hombre fue acusado por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 y será indagado en el transcurso del día por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

Lourdes fue encontrada por la Policía de la Ciudad el jueves por la noche en el departamento de del imputado. La mamá de la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo musical Bandana y otros allegados habían denunciado esa mañana su desaparición en Comisaría Vecinal 14B y habían alertado a las autoridades sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género.

El hallazgo se produjo tras una orden de allanamiento dispuesta por el magistrado interviniente. La Policía ya había estado en el domicilio durante el día: según indicaron fuentes oficiales, en una primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández. Tras algunas horas, la artista dejó el hospital junto a una amiga.

En el sanatorio la revisaron hasta que finalmente confirmaron que no tenía un ningún signo de golpes, ni patología que justificara la internación. La cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma.

Nadie, ni los médicos, ni el personal de guardia, halló una razón para retenerla. La joven fue acompañada en su salida, pero no por su madre.

García Gómez no estaba en el domicilio al momento del hallazgo de la mujer, pero fue detenido minutos después dentro del edificio. Los investigadores creen que el hombre pretendía escapar por la terraza.

Según trascendió, fue encontrado escondido en un placard cuando la policía allanó el domicilio. Oponía resistencia, actuaba fuera de sí. Intentó escapar por la ventana, hacia el pulmón de manzana. Participó del operativo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME.