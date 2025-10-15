miércoles, octubre 15, 2025
HomeNacionalesINPRES reportó un fuerte temblor en Mendoza con epicentro en Chile
Nacionales

INPRES reportó un fuerte temblor en Mendoza con epicentro en Chile

Datamarca4
By Datamarca4

El movimiento telúrico de 5.5 en la Región de Coquimbo tuvo una profundidad de solo 49 kilómetros y repercutió en tres provincias argentinas.

Un sismo de magnitud 5.5 con epicentro en la Región de Coquimbo, Chile, fue percibido este miércoles por la mañana en algunas zonas de las provincias argentinas de San Juan, Mendoza y La Rioja.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:43 (hora local) a unos 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, una ciudad y comuna del Norte Chico de Chile ubicada en la provincia de Limarí, región de Coquimbo.

Según datos del Centro Sismológico Nacional de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 5,5 grados y una profundidad de 49 kilómetros.

“A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”, indicaron en el sitio oficial respecto a las posibles consecuencias del fenómeno.

A su vez, enfatizaron que “el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Previous article
Liga de Barrios: Están confirmados los 16 que buscarán la gloria de la “Libertadores”
Next article
Tragedia en Rawson: niño de 8 años murió en un tiroteo entre familias
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora