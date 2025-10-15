Tragedia en Rawson: niño de 8 años murió en un tiroteo entre familias

Emir Barboza perdió la vida tras ser herido en un enfrentamiento armado entre familias del barrio en el que vivía. La Policía ha detenido a siete personas y busca al autor del disparo mortal.

Emir Barboza, de apenas 8 años, murió en la madrugada de ayer en luego de quedar en medio de una feroz pelea a tiros entre tres familias del barrio. El nene recibió un disparo en el pecho y murió antes de llegar al hospital.

Todo empezó unas horas antes con una discusión entre chicos y derivó en una escalada de violencia entre los Limolle, los Carrizo y los Barboza, todos vecinos del barrio Valle Grande, en la ciudad de Rawson.

En cuestión de minutos la pelea sumó a los adultos y terminó a los tiros. Emir, que nada tenía que ver con ese conflicto, quedó en la línea de fuego y fue alcanzado por una bala perdida.

Según los primeros testimonios, desde una casa de la Manzana 23 dispararon varias veces hacia la calle y uno de esos tiros fue el que impactó en Emir, que estaba jugando cerca.

Un familiar, Roberto Barboza, lo llevó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos no pudieron salvarlo. El nene ingresó minutos después de la medianoche con un trauma de tórax por herida de arma de fuego y murió poco después.

Según detalló a Tiempo de San Juan la médica legista Ana Bruna, la víctima tenía una lesión de entrada de 1×1 centímetro en el pecho, sin orificio de salida. La bala quedó alojada en el cuerpo y la muerte fue casi instantánea.

Tras un llamado al 911, la Policía llegó rápidamente al lugar. Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Iván Grassi, montaron un operativo en la zona.

Así, lograron detener a siete personas, entre ellas un menor de edad. Además, en el lugar secuestraron un revólver calibre .22 y, unas horas más tarde, otra arma de fuego. Ambas serán sometidas a peritajes para determinar si alguna fue la que mató a Emir.

Hasta ahora, la Justicia no confirmó oficialmente quién disparó el tiro mortal, aunque la familia de la víctima asegura tener identificado al responsable.

La reacción de la familia de Emir no tardó en llegar. Rosa, la mamá del nene, expresó su dolor y enojo en redes sociales: “Para toda la gente recu… que habla cag… sin saber, no opinen sin saber. Mi hijo estaba de visita en casa de sus abuelos… dejen de hablar cag… Dios, no saben el dolor que tengo yo para estar viendo bol… publicar mier… sin saber. Todos los del Valle Grande saben cómo fue y cómo pasó… fui la última en enterarme lo que le hicieron a mi hijo. Estoy destrozada. Dejen de poner mier… y respeten que yo soy la madre, locoooo”.

Otros familiares también apuntaron públicamente contra el presunto autor del crimen. “Por favor pido justicia para mi primo, este hdp lo mató. Que se re funda en el penal, no tenés perdón de Dios.”, escribió uno de ellos.

La investigación sigue en marcha y los siete detenidos permanecen bajo custodia. Se esperan los resultados de las pericias balísticas para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.