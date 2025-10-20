La Caja de Crédito Provincial relanza facilidades para conexiones de gas natural

En el marco de su política de acompañamiento a las familias catamarqueñas, la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (CCyPP) confirmó el relanzamiento de una línea de crédito para que los catamarqueños puedan acceder a conexiones domiciliarias de gas natural.

La misma permitirá otorgar el financiamiento integral para cubrir la obra de conexión interna de gas natural, materiales e instalación con tasas preferenciales en distintos barrios de la provincia por donde pasa la red troncal de gas.

La línea de crédito no sólo incluirá a los empleados públicos sino a todos aquellos que puedan acreditar ingresos, siempre que presenten un garante.

Desde la Dirección Ejecutiva de la Caja de Crédito y Prestaciones destacaron que esta iniciativa responde a una demanda de los hogares catamarqueños que aún no cuentan con conexión a la red de gas.

Inclusión energética

La iniciativa, como dijeron desde el organismo, se enmarca en una política de inclusión energética impulsada por el gobierno provincial, que busca mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo de Catamarca.

La propuesta se complementa con la expansión de la red de gas que busca implementar la Provincia, permitiendo nuevas habilitaciones domiciliarias en distintos departamentos.

Inscripciones y requisitos

Las autoridades de la Caja anticiparon que se habilitarán próximamente las inscripciones para los interesados, quienes podrán consultar los requisitos y condiciones en las oficinas centrales o a través del portal web institucional.